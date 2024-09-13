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Война Девятьсот тридцать третий день. Хроника «Медузы»

Прямой эфир

«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 12 сентября читайте здесь.

Главное за ночь и утро

  • Минобороны России отчиталось об уничтожении 20 украинских беспилотников. По данным ведомства, за ночь силы ПВО сбили восемь дронов над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской, по два — над Смоленской и Орловской областями, один — над Калужской областью. 
  • Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отменил запланированные на 13-15 сентября показы документального фильма «Русские на войне», снятого режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны. В заявлении руководства фестиваля говорится, что организаторы были вынуждены приостановить предстоящие показы из-за существенных угроз для работы фестиваля и общественной безопасности.
  • Президент США Джо Байден склоняется к тому, чтобы разрешить Украине наносить удары западным дальнобойным оружием по российской территории, но это должно быть не американское оружие. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. 
  • Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон не ищет конфликта с Россией, но начала его Москва. Так он ответил на слова президента РФ Владимира Путина о том, что применение Украиной западных дальнобойных ракет для ударов по России будет означать прямое участие в войне стран НАТО. «Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас ни в малейшей степени нет таких намерений. Но они начали этот конфликт, а у Украины есть право на самооборону», — сказал британский премьер.
5 километров от границы с Россией, город Волчанск Харьковской области. Сентябрь 2024
Armed Forces of Ukraine / AFP / Scanpix / LETA

Здравствуйте. Мы продолжаем в прямом эфире следить за российско-украинской войной и связанными с ней событиями. Спасибо, что вы с нами.

Что происходило 12 сентября

Война Девятьсот тридцать второй день. Хроника «Медузы»

Что происходило 12 сентября

Война Девятьсот тридцать второй день. Хроника «Медузы»