Зеленский сообщил, что Украина вернула 49 своих граждан, включая крымскую татарку Ление Умерову. В России ее обвинили в шпионаже

В Украину вернулись 49 военных и гражданских, взятых Россией в плен, сообщил Владимир Зеленский.

В их числе — бойцы ВСУ, Национальной гвардии, Национальной полиции, госпогранслужбы, а также крымская татарка Ление Умерова, обвиненная в России в шпионаже — «девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце», как написал Зеленский.

В декабре 2023 года 25-летняя Ление Умерова ехала из Киева в Крым к больному отцу. Ее задержали на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, отправили под административный арест, который несколько раз продлевали, а в мае арестовали по обвинению в шпионаже (статья 276 УК). О вынесении ей приговора информации не было, на каких условиях она освобождена — в сообщении Зеленского не уточняется.

Среди возвращенных домой граждан Украины также есть бойцы с «Азовстали» и военный медик Виктор Ивчук, которому присвоено звание Героя Украины.

Россия о прошедшем обмене не сообщала. Вернулись ли домой российские пленные — неизвестно.