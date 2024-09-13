Много потерь. Плохо со связью. Россия отправляет войска и артиллерию Журналисты CNN поговорили с украинскими военными, которые участвуют в операции в Курской области

Украинский военный в центре Суджи в Курской области, 16 августа 2024 года AP / Scanpix / LETA

Украинские военные, участвовавшие в наступлении в Курской области, рассказали CNN о больших потерях ВСУ в ходе операции, о проблемах со связью из-за неработающей на территории России спутниковой системы Starlink, а также о том, что они видели флаги ЧВК Вагнера — военной компании, которая, по словам главы оборонного комитета Госдумы Андрея Картаполова, «окончательно прекратила свое существование» после гибели Евгения Пригожина.

CNN поговорил с 14 военными из пяти разных подразделений, в числе которых были военнослужащие пехотных частей, бойцы отряда беспилотников, водители бронетехники и саперы. Четверо из них получили ранения и были отправлены в госпитали на украинской территории. Остальные 10 продолжали находиться в Курской области.

Все собеседники CNN называют наступление ВСУ в Курской области сложной операцией с количеством потерь, сравнимым с потерями на других участках фронта — и по прошествии пяти недель, по их словам, ситуация становится все сложнее. «Россия отправляет много войск и артиллерии. У нас много убитых ребят и много разрушенной техники», — говорит один из них.

Другой солдат с позывным Фин рассказывает, что его команда из четырех человек была одним из первых подразделений, проникших в Курскую область. Им было поручено разминировать и демонтировать российские укрепления, которые, по его словам, были построены очень хорошо и включали оборонительные противотанковые сооружения под названием «зубы дракона» с установленными под ними минами. По словам одного из военных, со стороны ВСУ в ходе операции было много жертв. В разговоре с журналистами он, указывая на свои ботинки, говорит, что с них можно взять «много образцов ДНК», и уточняет: «К сожалению, украинской».

Еще одной проблемой для военных стала незнакомая местность, где не работает спутниковый интернет Starlink, который ВСУ используют для связи на других участках фронта. Один из военных рассказывает, что его экипаж, отправленный в Курскую область из района Часова Яра, заблудился. Еще несколько солдат говорят, что на протяжении многих часов не могли связаться с командирами своих подразделений из-за отсутствия сети.

Украинские чиновники заявляли, что Москва отправила в Курскую область около 30 тысяч военнослужащих. По словам двух украинских офицеров, в это число входили и бойцы ЧВК Вагнера, которые, по их мнению, были переброшены из Западной Африки. О том, что в Курской области замечены флаги и знаки отличия ЧВК Вагнера, рассказал и командир одного из батальонов. Его слова подтверждают и другие солдаты. Украинские военные говорят, что «вагнеровцы» отличаются от кадровых российских военных, потому что гораздо лучше снаряжены и лучше обучены.

Вскоре после наступления ВСУ в Курской области, которое началось 6 августа, в телеграм-каналах российских «военкоров» стала появляться информация о переброске в этот регион «вагнеровцев» из Мали. Позже близкий к Минобороны России телеграм-канал «Рыбарь» назвал эти сообщения дезинформацией. В связанном с ЧВК телеграм-канале «Разгрузка Вагнера» 26 августа появился пост, в котором говорилось, что бойцы на сегодняшний день «работают только на „Черном Континенте“» и в Беларуси — и не принимают участия в проведении «специальной военной операции».

Почти все военные, поговорившие с CNN, рассказывают о большом «моральном подъеме» в войсках в связи с операцией в Курской области. По их словам, дать России «испытать ее собственное лекарство» стоит затраченных усилий. «„Черт возьми, да!“ — вот такое ощущение было, когда я увидел, как наши танки стреляют по российским позициям. Они подняли руки, мы взяли много пленных», — рассказывает солдат ВСУ с позывным «Холод».

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