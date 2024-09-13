Кинофестиваль в Торонто отменил показы фильма «Русские на войне» после протеста украинцев

Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF) отменил запланированные на 13-15 сентября показы документального фильма «Русские на войне», снятого режиссером Анастасией Трофимовой на линии фронта с российской стороны.

В заявлении руководства фестиваля говорится, что организаторы были вынуждены приостановить предстоящие показы из-за существенных угроз для работы фестиваля и общественной безопасности. Представители фестиваля отметили, что это беспрецедентный шаг для TIFF.

По словам организаторов, они признают и уважают обеспокоенность и обсуждение, происходящие вокруг фильма, но не считают эту картину российской пропагандой. «Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно», — добавили в руководстве TIFF.

Документальный фильм «Русские на войне» Анастасии Трофимовой впервые был представлен 7 сентября во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Власти Украины раскритиковали фильм, назвав его «опасным инструментом манипуляции общественным мнением», который «пытается изобразить агрессоров как жертв». Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко потребовал «не допустить показа пропагандистского фильма» на фестивале в Канаде.

Съемки фильма «Русские на войне» проходили в течение семи месяцев в 2023 году на территории аннексированных ЛНР и ДНР. Как рассказывала режиссер картины Анастасия Трофимова, никакого разрешения Минобороны России для этого она не получала. Героями фильма стали российские военные, в основном контрактники.

В создании фильма поучаствовал канадский медиафонд, который, судя по данным с его сайта, потратил на съемки «Русских на войне» 340 тысяч канадских долларов (примерно 227 тысяч евро). Продюсерами картины выступили Салли Блейк и Филипп Левассер из парижской студии Capa Presse, а также канадка Корнелия Принсипи, номинированная на премию «Оскар» в 2024 году.

Сама Трофимова называет свой фильм антивоенным. В интервью, вышедшем после показа картины в Венеции, она говорила, что ее задачей было показать, что российские военные тоже люди, причем часто сомневающиеся в необходимости этой войны.

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