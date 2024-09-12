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Война Девятьсот тридцать второй день. Хроника «Медузы»
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«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 сентября читайте здесь.
Главное к утру
- Вооруженные силы РФ в ночь на 12 сентября атаковали Украину, применив ударные беспилотники типа «Шахед» и ракеты различных типов. Атака началась около полуночи и продолжалась в течение ночи и утра, следует из сообщений командования Воздушных сил ВСУ. Последствия атаки в ВСУ пока не комментировали.
- Под массированный удар дронами попал город Конотоп в Сумской области. Как заявили в военной администрации региона, целью удара стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, учебные и медицинские учреждения. В городе зафиксировали десять взрывов. По последним данным, в результате российской атаки 14 человек получили ранения, среди пострадавших — несовершеннолетний. Мэр Конотопа Артем Семинихин назвал ситуацию с электроснабжением критической, город обесточен. В городе повреждены семь многоквартирных домов, один частный жилой дом, больница, учебное заведение, магазин, гаражи, автомобили.
- В Харьковской области в результате атаки дронов повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и газовые сети, в Днепропетровской — жилые дома и хозяйственные постройки, в Хмельницкой — склад хранения мебели. Погибших и пострадавших нет.
- Несколько ударных беспилотников пытались атаковать Киев, силы ПВО сбили все дроны на подступах к городу, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в Киеве никто не пострадал, разрушений нет.
Что еще
- Великобритания приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по целям на территории России, сообщила 11 сентября газета The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве. Официально об этом не сообщалось. По информации издания, на использование ракет Украиной, вероятно, введут ограничения, «чтобы избежать безрассудных или ненужных атак».
- США попросили Украину подробно описать план по применению дальнобойных ракет, сообщило агенство Bloomberg. По данным источников, американская сторона хотела узнать, на какие объекты будут нацелены ракеты ATACMS и почему — прежде чем разрешить их использование по территории РФ. Как утверждают собеседники Bloomberg, госсекретарь США Блинкен и глава МИД Великобритании Лэмми во время визита в Киев 11 сентября хотели добиться от Украины долгосрочного плана на следующий год. Агентство отметило, что США «вряд ли» решат снять ограничение на удары вглубь российской территории ракетами ATACMS до саммита ООН в Нью-Йорке в конце сентября.
- Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины утверждает, что в ночь на 11 сентября бойцы спецподразделения ГУР в Черном море уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ из переносного зенитного ракетного комплекса. По данным разведки, истребитель 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ упал в море. Обломки обнаружили в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут.
- Национальная полиция Украины сообщила, что зафиксировала более 200 фактов поджогов автомобилей военных. Об этом, как сообщает «Укринформ», заявил глава Нацполиции Иван Выговский 11 сентября. «Это конкретно акция ФСБ РФ. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности», — заявил Выговский.
- Издательство «Просвещение» и производитель дронов «Геоскан» выпустили учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты». Пособие предназначено для изучения в модуле «Робототехника» на уроках труда (технологии) в восьмых-девятых классах. Материал рассчитан на 34 учебных часа. В пособии, в частности, рассказывается о классификации беспилотников, их устройстве, электронных компонентах, основах пилотирования, программировании автономных полетов.