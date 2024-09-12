Российская армия нанесла удар по Конотопу. Ранены 14 человек
Российские войска в ночь на 12 сентября нанесли массированный авиаудар дронами по городу Конотопу в Сумской области.
Как заявили в военной администрации региона, целью удара стали объекты энергетики и гражданской инфраструктуры, в том числе жилые дома, учебные и медицинские учреждения. В городе зафиксировали десять взрывов.
По последним данным, в результате российской атаки 14 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших — несовершеннолетний.
Мэр Конотопа Артем Семинихин назвал ситуацию с электроснабжением критической, энергетическая инфраструктура получила значительные повреждения — город фактически обесточен. По словам чиновника, в настоящее время энергетики делают все возможное, чтобы вернуть электричество в больницу и на водоканал. Прогнозов о восстановлении энергоснабжения в жилых домах он не стал давать.
Национальная полиция Украины опубликовала фото последствий удара по Конотопу. В ведомстве заявили, что в городе повреждены семь многоквартирных домов, один частный жилой дом, больница, учебное заведение, магазин, гаражи, автомобили.
В Харьковской области ночью российский дрон нанес удар по поселку Золочев, в результате чего получили повреждения частный дом, хозяйственные постройки и газовые сети. Кроме того, под обстрел попал поселок Боровая. Там произошел пожар в уже разрушенном двухэтажном доме, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.
В Днепропетровской области под артиллерийские обстрелы и удары дронами попали Никополь, Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская общины, сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак. В общей сложности повреждены шесть частных домов и пять хозяйственных построек. Погибших и пострадавших нет.
Глава Хмельницкой областной администрации Сергей Тюрин заявил, что за ночь силы ПВО сбили над регионом десять российских дронов типа «Шахед». По его словам, в результате падения обломков возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции.