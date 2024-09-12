МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов. Их обвиняют в незаконном пересечении границы из-за репортажей из Курской области

МВД России объявило в розыск семерых иностранных журналистов, против которых ранее возбудили уголовные дела из-за репортажей из города Суджа в Курской области. На карточки в базе розыска обратила внимание «Медиазона».

В розыск объявлены корреспондент CNN Ник Пэйтон Уэлш, журналисты итальянского телеканала RAI Стефани Баттистини и Симони Трайни, корреспондент Deutsche Welle Николас Симон Конолли, украинские журналистки Наталья Нагорная, Диана Буцко и Олеся Боровик.

Ранее против всех семерых журналистов ФСБ возбудила уголовные дела о незаконном пересечении границы (часть 3 статьи 322 УК РФ).

Конноли называл возбуждение уголовного дела «ожидаемым». По его словам, он продолжит освещать события как в Украине, так и в России, а уголовное дело никак не повлияет на его работу.

После того, как итальянский телеканал Rai 14 августа опубликовал репортаж из Суджи, в котором Стефани Баттистини рассказывала, что приехала в город вместе с украинскими военными, МИД России вызвал посла Италии в Москве Чечилию Пиччони, чтобы выразить ей «решительный протест». 17 августа телеканал Rai объявил, что отозвал своих журналистов из России в Италию из соображений безопасности.

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