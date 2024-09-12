МИД Украины выступил с протестом из-за отказа арестовать Путина во время его визита в Монголию

Министерство иностранных дел Украины выступило с протестом в связи с визитом Владимира Путина в Монголию в начале сентября, сообщается на сайте ведомства.

Это произошло в ходе встречи с генеральным директором департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг, которая прибыла в Киев по вызову украинской стороны.

«До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны», — говорится в сообщении министерства.

Ведомство пообещало, что Украина не оставит действия монгольской стороны «без должной реакции», а решение Монголии будет «учтено в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений».

В то же время в МИД Украины выразили надежду, что Монголия «сделает действенные шаги для восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений».

В начале сентября Владимир Путин посетил Монголию с двухдневным визитом и беспрепятственно вернулся в Россию. Это был первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда в Гааге, после того как в марте 2023 года этот суд выдал ордер на его арест. Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Монголия — член МУС и формально должна арестовать Путина, но отказалась, объяснив свое решение тем, что «всегда придерживалась политики нейтралитета».

Какие могут последствия у отказа Монголии арестовать Путина по ордеру МУС

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Какие могут последствия у отказа Монголии арестовать Путина по ордеру МУС

Власти Монголии обязаны были арестовать Путина — но не сделали этого. Страну ждут какие-нибудь санкции? И начнет ли Путин теперь чаще ездить за рубеж?