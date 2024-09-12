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новости
В Киеве продолжаются марши с требованием освободить военнопленных. На улицах города — противотанковые ежи. Фотографии
11:12, 12 сентября 2024
Источник: Meduza
Уличное кафе напротив офиса президента Украины. 6 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Ветеран войны с семьей на блошином рынке «Кураж Базар», который устраивают в Киеве раз в месяц. 7 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Еженедельная акция родственников военных, попавших в российский плен, с требованием сделать все возможное, чтобы их родные вернулись домой. 8 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Волонтеры плетут защитные сетки для украинских военных. 6 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Ветераны войны с плакатами «Не отворачивай голову — я не чудовище» и «Жертвуйте на борьбу с равнодушием». 7 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Вечер на Крещатике. 7 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Один из экспонатов выставки «За пределом своего родного края», посвященной операции ВСУ в Курской области. 6 сентября 2024 года
Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images
Хроника войны. 12 сентября 2024 года
Война
Девятьсот тридцать второй день. Хроника «Медузы»
4 часа назад
Хроника войны. 12 сентября 2024 года
Война
Девятьсот тридцать второй день. Хроника «Медузы»
4 часа назад
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