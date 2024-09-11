В России выпустили учебник по беспилотникам для восьмых-девятых классов

Издательство «Просвещение» и производитель дронов «Геоскан» выпустили учебное пособие «Беспилотные летательные аппараты». Об этом «Просвещение» и «Геоскан» сообщили 10 сентября на своих сайтах.

Пособие предназначено для изучения в модуле «Робототехника» на уроках труда (технологии) в восьмых-девятых классах. Материал рассчитан на 34 учебных часа.

В учебном пособии, в частности, рассказывается о классификации беспилотников, их устройстве, электронных компонентах, основах пилотирования, программировании автономных полетов.

Автор издания — руководитель отдела образовательных проектов группы компаний «Геоскан» Михаил Луцкий.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2023 года предложил внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками. После этого учебные заведения начали закупать дроны, а Минпросвещения включило курс по беспилотникам в программу военной подготовки для 10 и 11 классов.