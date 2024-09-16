Журналистка Мария Пономаренко, осужденная по делу о «фейках» про армию, объявила голодовку

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по обвинению в распространении «фейков» про российскую армию, сообщила, что объявляет голодовку. Об этом она объявила во время заседания в Шипуновском районном суде Алтайского края, передает RusNews.

В алтайском суде рассматривается новое уголовное дело против журналистки, ее обвиняют по статье о причинении сотруднику ФСИН вреда, неопасного для жизни (часть 2 статьи 321 УК).

По ее словам, она будет голодать до тех пор, пока на заседание не придет прокурор. Сейчас, как уточняет RusNews, в заседаниях участвует «не основной прокурор, а подменный».

Пономаренко также заявила о фальсификации выговоров, из-за которых ее поместили в штрафной изолятор (ШИЗО).

«Ваша честь, половина тут моих подписей подделана, подписей сотрудников. Откуда появились семь выговоров, о которых я не знала? У меня такой шок был, когда я это получила! Я обратилась, я вижу по ИК-6, что там происходит, когда надзорный прокурор Черепанов мне лично 14 сентября сказал: „Жалуйтесь, поотписываемся“! Я понимаю, какая реакция будет на местном уровне! Все подписи признают настоящими! Это сто процентов! Семь выговоров! Я согласна… Но я должна знать, за что они… Я имею право знать! Я осужденная… Мне такие взыскания должны комиссионно выноситься… Это офицеры делают!» — цитирует издание журналистку.

14 сентября стало известно, что Пономаренко отправили в ШИЗО. Когда и за что именно Пономаренко туда поместили, неизвестно. RusNews со ссылкой на письмо журналистки писало, что Пономаренко запретили об этом рассказывать.

В феврале 2023 года суд приговорил Марию Пономаренко к шести годам колонии общего режима по делу о «фейках» о российской армии из-за ее поста об ударе по драмтеатру в Мариуполе. В ноябре того же года стало известно, что Пономаренко обвиняют в нападении на двух сотрудников колонии. По официальной версии, журналистка, находясь в ИК-6 Шипуново Алтайского края, отказалась идти на дисциплинарную комиссию, в результате чего сотрудники колонии повели ее туда силой, а Пономаренко якобы напала на них. Сама журналистка утверждает, что ни на кого не нападала.

Пономаренко неоднократно рассказывала об издевательствах над ней и другими заключенными в ИК-6.