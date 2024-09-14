Журналистку Марию Пономаренко отправили в ШИЗО, запретив рассказывать причину наказания

Журналистку RusNews Марию Пономаренко, осужденную по обвинению в распространении «фейков» о российской армии, отправили в штрафной изолятор до 22 сентября.

«За что ее туда поместили — неизвестно, и Марии запрещено об этом писать», сообщило издание 14 сентября со ссылкой на письмо, которое Пономаренко прислала своей подруге.

Также Пономаренко запретили писать о политике, высказывать свои мысли о происходящем в России и сообщать о том, что сейчас происходит с ней самой. «Только простые житейские письма и обсуждение литературы, естественно не политического характера», — пишет RusNews.

Марию Пономаренко, которая освещала для RusNews события в Барнауле, Новосибирске и Петербурге, арестовали в апреле 2022 года по делу о «фейках» про армию. По версии следствия, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале «ложную информацию» о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута». Пономаренко признала, что написала этот пост, но не согласилась с тем, что ее действия квалифицировали как «преступление».

В феврале 2023 года суд в Барнауле приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима. Журналистку отправили в ИК-6 Шипуново Алтайского края.

Пономаренко неоднократно рассказывала об издевательствах над ней и другими заключенными в ИК-6, обвиняя в пытках заместителя начальника колонии полковника Антона Литвиненко. В конце августа 2024 года она заявила, что вскроет себе вены в знак протеста против пыток.

В колонии в отношении журналистки возбудили еще одно уголовное дело. Пономаренко обвинили в том, что она якобы напала на сотрудников ИК-6, которые силой пытались привести ее на заседание дисциплинарной комиссии. Журналистка отрицает, что на кого-либо нападала.