Журналистка RusNews Мария Пономаренко, осужденная по делу о «фейках» про армию, пообещала вскрыть вены в знак протеста против пыток в колонии

Журналистка RusNews Мария Пономаренко, приговоренная к шести годам колонии по делу о «фейках» про армию РФ, заявила, что собирается вскрыть себе вены, чтобы привлечь внимание к пыткам в ИК-6 Шипуново в Алтайском крае, где она отбывает заключение. Об этом она сказала 27 августа на заседании Шипуновского районного суда, рассматривающего второе уголовное дело против журналистки.

«Я не понимаю, почему на это все вообще никакой реакции так и не последовало. В конце июля ко мне в СИЗО приезжал начальник УФСИН Алтайского края Герасимов. Я ему изложила все, что творится в колонии, он слушать не хотел. Но я ему изложила и сказала, кого надо опросить из осужденных, кто не боится сказать правду, почему это все систематически скрывается», — цитирует издание RusNews выступление Пономаренко.

Журналистка пообещала, что вскроет вены на следующий день после прибытия в СИЗО Барнаула. На видео, опубликованном RusNews, слышно, что в конце заседания Пономаренко начинает плакать.

Марию Пономаренко, которая освещала для RusNews события в Барнауле, Новосибирске и Петербурге, арестовали в апреле 2022 года по делу о «фейках» про армию. По версии следствия, журналистка опубликовала в своем телеграм-канале «ложную информацию» о том, что российские военные нанесли авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, «когда официальными источниками, в том числе и министерством обороны РФ, данная информация была опровергнута». Пономаренко признала, что написала этот пост, но не согласилась с квалификацией «преступления». В сентябре 2022 года она вскрыла себе вены в СИЗО, ее успели спасти.

В феврале 2023 года суд в Барнауле приговорил Пономаренко к шести годам колонии общего режима. В ноябре того же года стало известно, что журналистке вменяют нападение на двух сотрудников колонии, в том числе начальника отдела безопасности. По официальной версии, Пономаренко, находясь в ИК-6 Шипуново Алтайского края, отказалась идти на дисциплинарную комиссию, в результате чего сотрудники колонии повели ее туда силой, а она якобы напала на них. Сама журналистка утверждает, что ни на кого не нападала. Пономаренко неоднократно рассказывала об издевательствах над ней и другими заключенными в ИК-6. В пытках она обвиняла заместителя начальника колонии полковника Антона Литвиненко.

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