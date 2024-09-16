Главу военного представительства Минобороны РФ заподозрили во взятках на 11 миллионов рублей

В отношении начальника 4924 военного представительства Минобороны России Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, в 2021 году представители ОАО «Всероссийский научно-исследовательский проектно-конструкторский институт кабельной продукции» и ЗАО «Торговый дом „Всероссийский Научно-Исследовательский проектно-конструкторский и технологический Институт Кабельной Промышленности“» вступили в сговор с Популовским и Зориным «с целью ослабления контроля при осуществлении приемки товаров», а также получения «иных привилегий и преференций при исполнении гособоронзаказа».

СК отмечает, что компании заключили контракты на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны, общая сумма контрактов — 1,2 миллиарда рублей.

Следствие утверждает, что с 2021 по 2024 годы Популовский и Зорин получили взятки на общую сумму более 11 миллионов рублей.

Офицеры признали свою вину, заявили в СК. Следователи проверяют их причастность «к иным аналогичным преступлениям».

В последние месяцы в России по обвинению во взятках и мошенничестве задержали несколько офицеров, занимавших высокие посты в Минобороны времен Сергея Шойгу. В частности, бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вадима Шамарина, бывшего начальника вещевого управления Минобороны РФ Владимира Демчика арестовали по обвинению в получении взяток. По уголовному дел о мошенничестве также арестован директор парка Вооруженных сил РФ «Патриот» в Московской области Вячеслав Ахмедов.