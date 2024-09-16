В Курской области объявили обязательную эвакуацию приграничных населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов

Оперативный штаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15 километрах от границы с Украиной, объявил губернатор Алексей Смирнов.

По его словам, решение принято «на основании оперативной информации» и «в целях обеспечения безопасности».

Ранее уже сообщалось об эвакуации жителей Рыльского района. Часть жителей уезжали добровольно, сотрудники МЧС России эвакуировали пострадавших от обстрелов.

11 сентября Смирнов сообщал, что после начала наступления ВСУ в Курской области более 150 тысяч человек «переселены в безопасные районы». По данным министерства здравоохранения на 10 сентября, в результате обстрелов региона с начала украинской операции погиб 31 человек, пострадали еще 243 мирных жителя, в том числе 11 детей.

Что происходи в зоне боевых действий, в том числе в Курской области

Российская армия начала решительно выдавливать ВСУ из Курской области — но те все равно пробуют контратаковать А территории Донбасса продолжают переходить под контроль ВС РФ. Карта боев на 14 сентября

Что происходи в зоне боевых действий, в том числе в Курской области

Российская армия начала решительно выдавливать ВСУ из Курской области — но те все равно пробуют контратаковать А территории Донбасса продолжают переходить под контроль ВС РФ. Карта боев на 14 сентября