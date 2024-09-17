Директора парка «Патриот», задержанного по обвинению в мошенничестве, перевели из СИЗО под домашний арест

235-й гарнизонный военный суд не стал продлевать директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову, обвиненному в мошенничестве, содержание в СИЗО и отпустил его под домашний арест, передают «Интерфакс» и ТАСС.

Заседание прошло в закрытом режиме, сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет сообщил о задержании Ахмедова 5 августа 2023 года. Вместе с ним был задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров. Оба, как писал «Коммерсант», были задержаны в рамках дела о мошенничестве в отношении бывшего замминистра обороны Павла Попова.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров были причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. Сумма хищений, как пишет «Коммерсант», составила около 30 миллионов рублей. По данным издания, Ахмедов и Шестеров признали вину, а Попов был задержан позже уже на основе их показаний (и он вину не признал).

Шестеров с 7 августа также находится под домашним арестом.