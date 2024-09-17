Жителю Москвы заменили принудительные работы на пять лет реального срока за участие в опросе «Радио Свобода» о войне в Украине

Суд в Москве ужесточил приговор жителю столицы Юрию Коховцу, обвиняемому по делу о «фейках» про российскую армию за участие в уличном опросе «Радио Свобода». Вместо принудительных работ ему назначили пять лет в колонии общего режима, сообщает «Медиазона».

В последнем слова Коховец заявил, что в момент участия в опросе не знал о существовании уголовной статьи о «фейках» и не предполагал, что видео опроса будет опубликовано.

«Если бы я знал, что они это выложат, я бы к ним, наверное, даже не подошел», — сказал он, попросив не ужесточать приговор.

В апреле 2024 года Останкинский районный суд Москвы назначил Коховцу пять лет принудительных работ. Это решение обжаловали как защита, так и обвинение. Адвокат Елена Шереметьева настаивала на оправдании своего подзащитного. Гособвинение посчитало приговор слишком мягким и попросило назначить Коховцу пять с половиной лет реального лишения свободы.

Коховца обвинили в распространении «фейков» из-за уличного опроса, который журналисты «Радио Свободы» провели 11 июля 2022 года в Москве. Прохожих на улице спрашивали, нужна ли, по их мнению, «разрядка напряженности между Россией и странами НАТО». «Наше правительство говорит о том, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали — вообще без причин. И у людей появляется ненависть к этому всему делу. Все это надо останавливать — у нас один человек может остановить. Как только он это остановит, у нас и разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами», — ответил Коховец на вопрос журналистов.

Уголовное дело в отношении Коховца возбудили спустя почти год — 23 марте 2023 года. На следующий день его задержали.

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