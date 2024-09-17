The Wall Street Journal: суммарные потери России и Украины достигли миллиона человек

Число убитых и раненых в ходе российско-украинской войны достигло миллиона человек, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинские источники и данные западной разведки.

По украинским оценкам, на которые опирается издание, в ВСУ число погибших составило 80 тысяч военнослужащих, а раненых — 400 тысяч. Данные о потерях российской армии различаются; по некоторым оценкам, число погибших военных достигает 200 тысяч человек, раненых — также около 400 тысяч. Издание отдельно отмечает, что оценить потери сложно: ни та, ни другая сторона не публикуют официальных данных.

The Wall Street Journal называет большое число потерь проблемой для России, но отмечает, что примерно те же цифры с украинской стороны приводят к гораздо большему ущербу в силу того, что население Украины в разы меньше.

Кроме того, как пишет WSJ, большие потери будут иметь долгосрочные последствия для обеих стран, которые до начала войны боролись с сокращением населения, связанным главным образом с экономическими и социальными потрясениями.

Комментарий отдела «Разбор»

Оценка разведок, процитированная WSJ, выглядит существенно завышенной. Из демографических данных, основанных на выданных родственникам свидетельствах о смерти, нам с хорошей точностью известно количество убитых на июль 2024 года — 120 тысяч (с диапазоном случайной ошибки от 106 до 140 тысяч). В июле ВС РФ теряли убитыми около 200-250 человек в день. При сохранении динамики, в середине сентября количество убитых могло возрасти до 135-140 тысяч.

В статье WSJ не указано, какая именно категория раненых имеется в виду. При оценке численности армии важны данные о тяжелораненых, которые были списаны со службы (легкораненые как правило возвращаются в строй) — именно тяжелораненых, как и убитых, попавшие в плен и пропавших без вести можно отнести к безвозвратным потерям. По скудным данным о бюджетных выплатах пособий таким военнослужащим можно оценить соотношение убитых и тяжелораненых от 1 к 1 до 1 к 2. Таким образом, безвозвратные потери ВС РФ к сентябрю могут находиться в диапазоне 270-420 тысяч человек.

В России подсчет потерь ведут «Медиазона» и «Русская служба Би-би-си», которые собирают информацию о погибших по открытым источникам. По последним данным, число погибших российских военнослужащих почти достигло 70 тысяч человек. При этом реальные цифры, как неоднократно отмечали журналисты, могут быть в два-три раза выше, поскольку в открытых источниках есть далеко не вся информация о погибших.

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