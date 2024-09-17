Кремль объяснил увеличение численности армии «угрозами» на границах России
Увеличение штатной численности Вооруженных сил России вызвано «количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ». Об этом сообщил журналистам на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает радио «Маяк».
«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ. Это вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных рубежах и нестабильностью на восточных рубежах, поэтому это требует к принятию соответствующих мер», — сказал Песков.
16 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ. Согласно документу, она составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Таким образом, Путин увеличил штатную численность армии на 180 000 человек.
Всего за время полномасштабной российско-украинской войны Путин трижды увеличивал штатную численность ВС России.