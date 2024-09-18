Начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа задержали по делу о взятке

Следственный комитет задержал начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова по делу о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК).

По версии следствия, в 2023 году Путилов получил 10 миллионов рублей от индивидуального предпринимателя Чудинова — подрядчика Минобороны по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники.

Меру пресечения Путилову изберет суд. На сайтах московских судов, а также 2-го Западного окружного и 235-го гарнизонного военных судов карточки дела Путилова пока нет.

С весны 2024 года по делам о взятках был задержан ряд генералов и чиновников Минобороны. Одним из самых высокопоставленных фигурантов стал заместитель министра обороны Тимур Иванов, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при заключении контрактов для Минобороны. Также по делам о коррупции задержаны еще двое бывших заместителей министра — Дмитрий Булгаков и Павел Попов и начальник Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

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