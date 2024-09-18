МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина из-за «злонамеренной публичной кампании агрессии», которую, по мнению Лондона, ведет против него Москва. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

В соответствующем заявлении британского МИДа говорится, что Великобритания «самым решительным образом осуждает беспрецедентную и необоснованную публичную кампанию агрессии России против Великобритании», включая недавнюю высылку шестерых британских дипломатов из Москвы.

МИД Великобритании также обвинил Россию в ведении кампании «по подрыву и угрозе безопасности и демократии и сдерживанию поддержки Украины посредством дезинформации и саботажа» и потребовал прекратить эту деятельность.

Как сообщил ТАСС, Келин, в свою очередь, заявил британскому МИДу, что высылка дипломатов стала «закономерным ответом на действия Лондона».

ФСБ России 13 сентября объявила о лишении аккредитации шестерых сотрудников посольства Великобритании в Москве. Российское ведомство утверждало, что они вели разведывательно-подрывную работу.

В мае Великобритания выслала российского военного атташе и лишила дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости посольства РФ. Помимо этого, Лондон решил, что российские дипломаты не могут непрерывно находиться в Великобритании дольше пяти лет.