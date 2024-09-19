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Войска РФ наступают на Покровск. В городе, за который идут бои, остаются 16 тысяч жителей. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой области на покровском направлении. Украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить потери Покровска, имеющего важное значение для логистики ВСУ. Сам город за время боев сильно разрушен, но в нем все еще остаются гражданские. Фотографии, которые публикует «Медуза», были сделаны в Покровске 18 сентября 2024 года.