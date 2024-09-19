Войска РФ наступают на Покровск. В городе, за который идут бои, остаются 16 тысяч жителей. Фотографии

Российские войска продолжают попытки наступления в Донецкой области на покровском направлении. Украинские военные делают все возможное, чтобы не допустить потери Покровска, имеющего важное значение для логистики ВСУ. Сам город за время боев сильно разрушен, но в нем все еще остаются гражданские. Фотографии, которые публикует «Медуза», были сделаны в Покровске 18 сентября 2024 года.

Автобус на улице Покровска. В городе нет централизованной подачи воды и газа, частично отключено электричество Yevhenii Vasyliev / Global Images Ukraine / Getty Images

Жительница Покровска разбирает гуманитарную помощь, которую, несмотря на бои, удается доставить в город. По данным главы Покровской военной администрации Сергея Добряка, в городе по состоянию на 28 сентября оставались 16 тысяч жителей, в том числе 177 детей Yevhenii Vasyliev / Global Images Ukraine / Getty Images

Уличный рынок в Покровске. Большинство магазинов в городе закрыты Yevhenii Vasyliev / Global Images Ukraine / Getty Images

Украинские военный в кузове грузовика на одной из улиц Покровска Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Российские войска за последние несколько дней разрушили два моста в Покровском - 12 сентября удар был нанесен по Мирноградскому мосту, а 13 сентября — по Восточному Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Украинский военный в пункте стабилизации.Бои идут менее чем в 10 километрах от Покровска Patryk Jaracz / Anadolu / Getty Images

Украинские танкисты под Покровском Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

Хроника войны. 19 сентября 2024 года

Война Девятьсот тридцать девятый день. Хроника «Медузы»

Хроника войны. 19 сентября 2024 года

Война Девятьсот тридцать девятый день. Хроника «Медузы»