«Без увеличения поддержки существует риск поражения». Германия готовится выделить Украине около 400 миллионов евро
Правительство Германии собирается выделить Украине дополнительную помощь в размере около 400 миллионов евро, пишет Reuters.
«В связи с постоянно ухудшающейся военной ситуацией в Украине существует серьезный риск того, что Украина без значительного увеличения материальной поддержки может потерпеть поражение в своей оборонительной кампании», — говорится в письме в бюджетный комитет парламента, подготовленном немецким Минфином по просьбе Минобороны.
Минфин просит парламент одобрить выделение Украине 397 миллионов евро, указывая, что «незапланированная потребность» в этой помощи возникла в последние несколько недель.
Помощь должна быть выделена немедленно, чтобы она смогла оказать влияние на военную ситуацию еще до конца 2024 года, подчеркивает Минфин.
Германия — один из главных союзников Украины. В 2024 году на помощь Украине эта страна планировала выделить 8 миллиардов евро.