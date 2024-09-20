«Бабель»: министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двоих заместителей главы военной разведки Кирилла Буданова без согласования с ним

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двоих заместителей главы Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилла Буданова, не согласовав и не обсудив это с ним, пишет украинское издание «Бабель» со ссылкой на четыре источника.

Заместителей Буданова Виктора Зайцева и Игоря Остапенко уволили около недели назад. Один из источников издания считает, что это решение было принято в Офисе президента с намерением ослабить позиции Буданова. «Бабель» отмечает, что отношения Буданова с главой Офиса президента Андреем Ермаком ухудшились весной 2024 года, хотя еще в феврале Буданова рассматривали вместе с Сырским на должность главнокомандующего ВСУ.

Другой собеседник «Бабеля» в то же время утверждает, что за решением об увольнении стоит сам Буданов, не поясняя, зачем это ему. При этом, как отмечает «Бабель», полномочия увольнять заместителей главы ГУР принадлежат министру обороны, а он подчиняется президенту.

С самими Зайцевым и Остапенко издание связаться не смогло. «Бабель» называет их людьми бывшего министра обороны Андрея Тарана, занимавшего этот пост до ноября 2021 года. Сейчас он посол Украины в Словении.

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