Российское командование предполагало, что ВСУ будут наступать в Курской области. Когда операция началась, многие солдаты бежали Журналисты The Guardian получили документы, захваченные украинскими военными

Дорожный знак в городе Суджа Курской области, занятом украинскими войсками. 16 августа 2024 года Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Российское командование за несколько месяцев до начала наступления ВСУ в Курской области предвидело возможность такой операции. Такой вывод, пишет The Guardian, можно сделать из документов МВД, ФСБ и вооруженных сил России, захваченных украинскими военными в ходе операции на российской территории.

Документы передали журналистам представители украинских Сил специальных операций (ССО) в конце августа. Подтвердить подлинность документов британские журналисты не могут, но отмечают, что они похожи на настоящие.

Речь идет как о печатных приказах, рассылаемых в разные подразделения, так и о рукописных журналах, пишет издание. Самые ранние документы относятся к концу 2023 года, а последние записи были сделаны за шесть недель до того, как Украина 6 августа начала операцию в Курской области. Документы в основном поступили из небольших подразделений 488-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ, в том числе второй роты 17-го батальона.

Операция ВСУ в Курской области, пишет The Guardian, «застала врасплох западных союзников Киева и многих представителей украинской элиты, так как в планировании участвовало очень небольшое количество людей». Однако, подчеркивает издание, изъятые у российских военных документы свидетельствуют о том, что предупреждения о возможном наступлении ВСУ и попытке оккупировать Суджу поступали в течение месяцев до начала операции.

В частности, о «потенциале для прорыва на государственной границе» в Курской области украинскими подразделениями говорится в документе, датированном 4 января. Он предписывает усилить подготовку к предотвращению нападения.

Из другого документа, датированного 19 февраля, следует, что командиры подразделений были предупреждены об украинских планах «быстрого продвижения из Сумской области на территорию России на глубину до 80 километров, чтобы создать четырехдневный „коридор“ перед прибытием основных подразделений украинской армии на бронетехнике».

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В середине марта военным на границе было приказано усилить оборонительные линии и «организовать дополнительные учения по управлению подразделениями и укрепленными пунктами для надлежащей организации обороны» в рамках подготовки к возможному переходу украинских войск через границу.

В середине июня, пишет The Guardian, было выпущено более конкретное предупреждение о планах украинского наступления «в направлении Юнаковка — Суджа, с целью взять Суджу под контроль». Также их документов следует, что российское командование прогнозировало, что украинские войска попытаются разрушить мост через реку Сейм, чтобы нарушить российские линии снабжения в регионе.

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Несмотря на то, что российское командование допускало вероятность прорыва ВСУ в Курской области, военные жаловались на нехватку сил и недостаточную подготовку. Так, в одном из документов, датированным июнем, говорилось, что дислоцированные в приграничных районах подразделения «в среднем укомплектованы только на 60-70 процентов и в основном представляют собой резервы со слабой подготовкой».

После начала наступления в Курской области, напомнил украинский военный, передавший документы The Guardian, многие российские солдаты бросили свои позиции. Подразделения ВСУ быстро заняли приграничные населенные пункты, включая Суджу. «Они убежали, даже не уничтожив документы», — подчеркнул источник издания.

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Комментарий отдела «Разбор»

Судя по описанию The Guardian, в руки ССО Украины попали обычные документы низшего командного уровня подразделений полка прикрытия границы. Его задачей являлось предотвращение прорыва на территорию России рейдовых украинских групп по типу того, что были в приграничье Белгородской области в 2023-м и 2024 годах. Для исполнения этой задачи и издавались приказы с описанием мер по противодействию «потенциалу прорыва границы».

Никаких документов, в которых хотя бы примерно описывался бы план наступления ВСУ на Суджу силами нескольких механизированных бригад в первом эшелоне, The Guardian не приводит. Между тем, основной проблемой российских войск и погранслужбы в приграничье был недостаток сил для отражения крупной украинской атаки. 488-й мотострелковый полк, подразделения которого были «размазаны» на десятки километров вдоль границы, в принципе не мог справиться с этой задачей.

Что еще стало известно из изъятых в Курской области документах

Из захваченных ВСУ на российской территории документов следует, что командованию ВС РФ приходится учитывать невысокий моральный дух военных. В частности, во внутреннем документообороте говорится о последствиях для морального состояния российских военных из-за самоубийства одного из солдат, находившегося в «длительной депрессии из-за службы в российской армии». Военный покончил с собой в январе 2024 года.

После самоубийства командирам было предписано выявлять солдат, которые «морально не подготовлены к выполнению своих обязанностей или склонны к девиантному поведению, и организовать их перераспределение и перевод в военные медицинские учреждения».

Для поддержания должного «психологического состояния» командирам было предписано сделать так, чтобы их подчиненные ежедневно смотрели и слушали российские государственные СМИ, а раз раз в неделю им проводили политинформацию, «направленную на поддержание и повышение политического, морального и психологического состояния личного состава».

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Документы, обнаруженные ВСУ в Курской области, также раскрывают некоторые подробности российской тактики. В частности, в одном из них говорится о попытках обмануть украинские разведывательные беспилотники, устанавливая и периодически перемещая «модели танков, бронетехники и артиллерийских пусковых установок, а также манекены солдат». Кроме того, в приказе, который цитирует The Guardian, говорится от отправке военных на «позиции-приманки», где они должны были ночью разжигать костры, а также о планах вброса дезинформации о таких позициях посредством переговоров в радиоэфире.

Были ли реализованы эти планы, неизвестно, отмечает издание. Украинские операторы разведывательных дронов, работающие в этом районе, заявили, что не сталкивались ни с чем похожим на то, о чем говорится в российских приказах.

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Документы, с которыми ознакомились журналисты The Guardian, также дают представление и о некоторых деталях украинской тактики. В одном из приказов говорится о необходимости улучшить идентификацию российских военных, так как украинские диверсионные группы для операций на российской стороне используют униформу ВС РФ. Приказ предписывает командирам использовать некий «вариант идентификационного маркера n6, изготовленного из материалов шириной 8 см, который будет прикреплен с помощью невидимой ленты».

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