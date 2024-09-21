В Тихорецком районе Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки украинских дронов. В Генштабе ВСУ заявили об ударе по эшелону с боеприпасами

В Тихорецком районе Краснодарского края ввели локальный режим чрезвычайно ситуации, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По словам Кондратьева, людям ничего не угрожает, но ЧС введен для организации помощи и оперативного решения «всех вопросов, связанных с происшествием».

Утром после атаки украинских беспилотников из Тихорецкого района, по словам Кондратьева, были эвакуированы 1200 жителей. Вначале их отправили в пункты временного размещения, затем часть людей перевезли в гостиницы. Эвакуированные жители смогут вернуться домой через два дня — после проведения работ по разминированию, сообщил министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков.

Генштаб ВСУ по итогам прошедшей ночи отчитался о поражении двух российских складов боеприпасов — в Тихорецком районе и в Тверской области.

Под Тихорецком, который находится примерно в 150 километрах к северо-востоку от Краснодара, украинские силы поразили одну из трех крупнейших российских баз хранения боеприпасов, утверждают в Генштабе ВСУ. По данным военных, в момент удара там находился эшелон, который доставил не менее двух тысяч тонн боеприпасов, в том числе и из Северной Кореи. После удара начался пожар, а затем детонация боеприпасов.

Также в Тихорецком районе атакована радиолокационная станция «Подлет», которая обнаруживала воздушные цели в направлении склада, утверждают в Генштабе ВСУ. О последствиях атаки не сообщается.

Телеграм-канал «Схемы» опубликовал спутниковое фото последствий удара, на котором видны клубы дыма. На снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома Тихорецка.

В Тверской области удар нанесен по 23-му арсеналу главного артиллерийского управления Минобороны России, расположенному неподалеку от поселка Октябрьский, заявили в Генштабе ВСУ. После атаки власти эвакуировали пассажиров и персонал станции Старая Торопа; также на некоторое время перекрывали федеральную автодорогу М-9 «Балтия».