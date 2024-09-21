Reuters: Иран не передал России пусковые установки при поставке своих ракет «Фатх-360»

Иран не передал России мобильные пусковые установки для поставленных баллистических ракет «Фатх-360», пишет Reuters со ссылкой на три источника.

Американский чиновник уточнил, что пусковые установки не были переданы на момент объявления США о поставке ракет Тегераном. По словам представителя европейской разведки, они и не ожидали от Тегерана поставки пусковых установок. Все три собеседника агентства, в числе которых также европейский дипломат, отмечают, что неясно, почему Иран не предоставил установки — и что это ставит под вопрос использование ракет.

Два эксперта, опрошенных Reuters, выдвинули разные версии того, почему установки не были поставлены. Одна предполагает, что Россия может модифицировать для запуска ракет свои грузовики. По словам эксперта из Международного института стратегических исследований Фабиана Хинца, гражданские грузовики, которые сам Иран модифицировал для запуска своих ракет, недостаточно прочны для работы в условиях украинской зимы.

Другая версия — что Тегеран, удерживая установки, оставляет таким образом пространство для новых переговоров с западными странами.

О том, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности, 7 сентября сообщили американские издания со ссылкой на источники. 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил эту информацию и заявил о новых санкциях в отношении Ирана. «Мы предупреждали Иран, что этот шаг [поставка ракет России] будет означать резкую эскалацию», — сказал Блинкен. Поставки иранских ракет России также осудили в Евросоюзе.

11 сентября Sky News показал спутниковые снимки корабля, предположительно доставившего в Россию иранские баллистические ракеты. По данным украинского источника Sky News, корабль перевез около 220 ракет малой дальности «Фатх-360» и 4 сентября прибыл в порт «Оля» в Астраханской области. После этого, по данным источника, ракеты отправили поездом на военный полигон Ашулук для испытаний.

В Иране поставку ракет России отрицают. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что республика всегда выступала за прекращение военного конфликта России и Украины; президент страны Масуд Пезешкиан также сказал, что Тегеран не поставлял оружие Москве.

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