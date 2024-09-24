Склады боеприпасов в Тверской области после ударов украинских беспилотников. Спутниковые снимки
Украинские войска за последние несколько дней нанесли удары беспилотниками по двум складам боеприпасов российской армии в Тверской области — в Торопце и Октябрьском. «Медуза» публикует спутниковые снимки последствий ударов дронов по этим складам., сделанные компанией Maxar Technologies.
Пожар на 107-м арсенале ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ) в Торопце Тверской области возник после удара дронов, нанесенного в ночь на 18 сентября. В городе была объявлена частичная эвакуация, отдельные взрывы боеприпасов продолжались и спустя несколько дней после атаки БПЛА.
В ночь на 21 сентября украинские дроны нанесли удар по еще одному складу боеприпасов в Тверской области — 23-му арсеналу ГРАУ в поселке Октябрьский. OSINT-исследователь MT Anderson, проанализировавший спутниковые снимки, пришел к выводу, что в Октябрьском в результате детонации боеприпасов «более 58 зданий склада и многочисленные открытые площадки превратились в пепел или сильно повреждены».