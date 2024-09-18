Украинские дроны атаковали Тверскую область. В городе Торопец объявлена эвакуация из-за пожара и взрывов на складе боеприпасов

Украинские беспилотники в ночь на 18 сентября атаковали Тверскую область, в городе Торопец в результате падения обломков дронов начался пожар, сообщил глава региона Игоря Руденя.

Позже в телеграм-канале правительства Тверской области появилось сообщение, в котором говорилось, что в Торопце объявлена частичная эвакуация населения с территории, «где ведет работу ПВО и локализуется пожар». «Ситуация находится на контроле», — заявили в правительстве.

В администрации Торопецкого муниципального округа уточнили, что эвакуация проводится на автобусах в город Западная Двина.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей пишет, что украинские дроны атаковали в Торопце склад с боеприпасами. «Русская служба Би-би-си» отмечает, что согласно открытым данным, в Торопце и окрестностях расположены несколько военных частей. По одной из них беспилотники уже наносили удар — это произошло в мае 2024 года.

На видео из Торопца, которые публикуются в телеграм-каналах, слышны взрывы.

Минобороны России отчиталось об уничтожении 54 украинских беспилотников. При этом Тверская область в сообщении ведомства не упоминается. По данным Минобороны, 27 дронов сбиты над Курской областью, 16 — над Брянской, семь — над Смоленской, три — над Белгородской, один — над Орловской.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в городах Ельня и Рославль силы ПВО сбили и подавили семь украинских дронов. По его словам, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Позже он уточнил, что еще два беспилотника подавлены в Духовщинском и Вяземском районах.

Один из сбитых беспилотников в Ельне упал на проезжую часть, пишет телеграм-канал Baza.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео взрыва в городе Торопец, сопроводив его таким комментарием: «Демилитаризация России необходима для прекращения террора».