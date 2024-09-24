«Бывает, для выполнения задачи человек должен стать частью оккупационных властей» Как Силы специальных операций Украины ищут и готовят агентов для разведки и диверсий на территориях, которые захватила Россия

Российские баннеры в Новой Каховке, июнь 2024 года. Этот город в Херсонской области российские войска захватили в начале полномасштабного вторжения в Украину Алексей Коновалов / ТАСС / Profimedia

Военнослужащий Сил специальных операций (ССО) ВСУ рассказал изданию Hromadske, как Украина ищет и готовит участников движения сопротивления для разведки и диверсий на оккупированных Россией территориях. Имя и звание военного, который поговорил с журналистами, не раскрываются. В статье его называют Сашей. Утверждается, что собеседник Hromadske служит в украинской армии более 20 лет, с 2014 года участвует в войне с Россией. Проверить его заявления невозможно.

«Мое направление — подготовка участников движения сопротивления для разведывательной, диверсионной, подрывной и партизанской деятельности на оккупированных Россией территориях», — заявил он. По его словам, одна из задач ССО на захваченных РФ территориях Украины — «поднять градус недовольства оккупационными властями».

В ССО людей, которые работают на Украину на оккупированных территориях, называют «конфидентами» — поскольку они работают на конфиденциальной основе. Саша уверяет, что ССО не раскрывают участников сопротивления «ни перед кем» и делают все возможное, чтобы их защитить.

Каждого «конфидента» готовят для выполнения конкретной задачи: от рисования проукраинских граффити и распространения листовок до подготовки мест хранения оружия, подрыва мостов и убийств российских военных. «Главное для наших конфидентов — бдительность и конспирация. Потому что они являются составляющими их безопасности. Наше вовлеченное лицо на оккупированной территории может надеяться только на себя. Следовательно, мы должны его научить не подвергаться опасности», — рассказал военный.

Поиск «конфидента» ведут через различные каналы, а кандидаты проходят тщательную проверку. Как она происходит, Саша рассказывать не стал, сославшись на секретность. Сначала украинские военные находят людей, «которые патриотически и добросовестно готовы выполнять задачи движения сопротивления». Затем среди них выбирают тех, кто сможет выполнять эту работу.

По словам военного, ВСУ не работают только с несовершеннолетними и недееспособными людьми и отдают предпочтение жителям уже оккупированных регионов или территорий, которые могут быть захвачены. Прошедших отбор готовят как дистанционно, так и очно — как утверждается, «в максимально безопасных для конфидента условиях», в том числе за пределами захваченных РФ территорий. При этом о том, что человек сотрудничает с Украиной, не должны знать даже члены его семьи, за исключением случаев, когда они вместе работают на украинских военных.

В ССО учат участников сопротивления адекватно оценивать обстановку и риски, не выделяться среди других людей и не привлекать к себе внимания. Саша утверждает, что для каждого «конфидента» военные разрабатывают индивидуальный сценарий поведения, который тот должен соблюдать.

Бывает, что для выполнения задачи ССО человек должен стать частью оккупационных властей. Работать, например, в местной оккупационной администрации, вести какой-то пророссийский сайт. И тогда мы готовим человека к такой двойной жизни, к тому, что ему придется на российском телевидении прославлять Россию и Путина. А о том, что он в это время работает на Украину, будет знать в ССО ограниченный круг. Ему будет очень тяжело. Но у ССО есть соответствующие документы, и настанет время, когда этот человек сможет открыться, что работал на Украину.

Если у украинского агента «сдают нервы» или ему что-то угрожает, представители ССО вывозят его вместе с семьей, утверждает собеседник Hromadske. Он заявил, что план эвакуации разрабатывается, как только конфидент начинает работать на Силы специальных операций.

Бывает, что ФСБ даже не знает, что поймала нашего конфидента, — это тогда, когда россияне зашли на только что оккупированную территорию и арестовывают всех подряд. Среди арестованных могут быть наши люди, которых мы заранее подготовили для работы в оккупации.

Другой вариант — когда нашего конфидента арестовывают, потому что ФСБ его вычислила. Вот именно для этих случаев конфидентам во время обучения дают минимум информации о тех людях из движения сопротивления, с которыми они дистанционно работают. Да, есть случаи, когда наши конфиденты гибнут в лапах ФСБ. Но война — это война, а не детские игры в разведчиков.

Что рассказывают сами украинские партизаны

«За сотрудничество с русскими будет расплата» Украинские партизаны рассказали The New York Times, как они сопротивляются на территориях, захваченных российской армией

Что рассказывают сами украинские партизаны

«За сотрудничество с русскими будет расплата» Украинские партизаны рассказали The New York Times, как они сопротивляются на территориях, захваченных российской армией