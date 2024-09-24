Кремль намерен разъяснить властям Ирана свою позицию относительно российско-украинской войны, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента Ирана Масуда Пезешкиана, который накануне на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Тегеран «никогда не одобрял российскую агрессию против украинской территории».

«Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — цитирует Пескова «Интерфакс».

В Нью-Йорке иранский лидер также сказал, что Тегеран готов провести переговоры со странами Европы и США относительно войны в Украине.

Представитель Кремля назвал это «суверенной позицией Ирана». При этом Песков отметил, что у Москвы и Тегерана «весьма позитивно» развивается взаимодействие в самых разных областях. «Мы рассчитываем на то, что это взаимодействие будет и дальше расширяться», — добавил он.

Россия активно сотрудничает с Ираном в военной сфере. Например, Москва закупала у Тегерана ударные беспилотники «Шахед-131/136», которые Минобороны РФ использует для воздушных атак по Украине. Впоследствии в России началась собственная сборка боевых дронов из иранских комплектующих, которые переименовали в «Герань-1» и «Герань-2».

В начале сентября американские СМИ сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности. По данным британской The Times, Россия получила из Ирана партию из более чем 200 баллистических ракет. Согласно украинским разведданным, которые приводит издание, это ракеты «Фатх-300», радиус действия которых достигает 110 километров.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отрицает, что Тегеран поставляет Москве баллистические ракеты. «Возможно, в прошлом такие поставки были. Но я могу заверить вас, что с тех пор, как я вступил в должность, таких поставок в Россию не было», — говорил он 16 сентября.

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