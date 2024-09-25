«На Запорожской АЭС существует угроза ядерного инцидента». Зеленский выступил на дебатах Генассамблеи ООН

На Запорожской атомной электростанции, которую российские войска захватили в ходе полномасштабного вторжения в Украину, существует «угроза ядерного инцидента», заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в ходе общих дебатов Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Сейчас Запорожская атомная электростанция остается оккупированной российскими войсками, к сожалению, и она находится под угрозой ядерного инцидента. Это главный источник радиационной опасности в Европе, возможно, и в мире. Вот почему в представленной мною первым пунктом идет ядерная безопасность.

Накануне, выступая на заседании Совета безопасности ООН, Зеленский обвинил Москву в подготовке атак на украинские АЭС. В ходе выступления на Генассамблее украинский лидер заявил, что Россия готовит удары по украинским АЭС и их инфраструктуре с целью отсоединить станции от энергосети. По словам Зеленского, при планировании этих атак РФ использует спутники третьих стран. Он призвал международное сообщество оказать давление на Россию и сдержать ее от обстрелов, которые создадут угрозу для украинской ядерной энергетики.

Зеленский также отметил, что российская армия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины и уже уничтожила все тепловые электростанции и большую часть гидроэнергетических мощностей страны. «Так Путин готовится к зиме, надеясь измучить миллионы украинцев, простые семьи, женщин, детей, простые города, простые села. Путин хочет оставить их в темноте и холоде этой зимой, заставив Украину страдать и сдаться», — заявил украинский лидер.

Справедливый мир не может существовать без Украины, отметил президент страны. По его словам, Россия «хочет больше земли», Северная Корея и Иран поддерживают российскую агрессию. «И теперь каждый сосед в Европе и Центральной Азии ощущает, что война может постучаться и их двери. И просто подумайте, какие потери это будет нести для всего мира», — сказал Зеленский.

Владимир Зеленский с 23 сентября находится в США. Помимо выступления на Генассамблее ООН, он собирался встретится с президентом США Джо Байденом, а также кандидатами в президенты страны Камалой Харрис и Дональдом Трампом. На этих встречах, как сообщалось ранее, Зеленский представит свой .