«Грузинская мечта» использовала на предвыборных билбордах фото разрушенных украинских городов. Избирателям предлагают «выбрать мир»

Правящая партия «Грузинская мечта» использовала изображения разрушенных в результате вторжения России украинских городов для своей предвыборной кампании. Об этом пишет издание Newsgeorgia.

Плакаты были опубликованы в соцсетях партии. Кроме того, о появлении таких баннеров сообщают жители Тбилиси и других городов.

Как отмечает Newsgeorgia, на одном из баннеров с одной стороны изображен Мариуполь, надпись «Нет войне!» и перечеркнутые избирательные номера оппозиционных партий. Рядом изображена фотография ночного Батуми, избирательной номер «Грузинской мечты» и надпись «Выбери мир».

На еще одном плакате сравниваются сгоревший на войне в Украине автобус и новый 18-метровый автобус, запущенный в Тбилиси.

Среди разрушенных зданий в Украине на плакатах также заметили разрушенную церковь в Донецке и пострадавший от бомбежки школьный класс, отмечает издание Paper Kartuli.

«Я никогда не видела ничего настолько позорного и оскорбительного для нашей культуры, традиций, истории и веры… Какое же жалкое дело показывать народу плакат, сделанный в кузне КГБ. Бессовестно!» — прокомментировала появление плакатов президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. За последние месяцы грузинские власти приняли два закона, которые похожи на принятые в России — об «иностранных агентах» и «пропаганде ЛГБТ».