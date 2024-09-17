Парламент Грузии принял закон о запрете «пропаганды ЛГБТ»

Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении одобрил закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних». Об этом сообщило издание NewsGeorgia.

Закон поддержали 84 депутата, при этом оппозиция в голосовании не участвовала.

На рассмотрение закон внесла правящая в стране партия «Грузинская мечта».

Принятый документ запрещает однополые браки, усыновление детей однополыми парами, трансгендерный переход. Врачам запрещается проводить хирургические операции и другие манипуляции, способствующие трансгендерному переходу. За проведение таких процедур предусматривается уголовная ответственность, в том числе лишение свободы.

Кроме того, запрещается рекламировать и распространять в учебных заведениях и СМИ информацию, которая направлена на «популяризацию» однополых отношений. Запрещается также проводить публичные собрания (митинги или шествия), направленные на «пропаганду» ЛГБТК+.

Принятый парламентов закон похож на закон о запрете «пропаганды ЛГБТ», который действует в России. Ранее в Грузии был принят закон об «иностранных агентах», который также называют калькой с российского документа.

Закон о запрете «пропаганды ЛГБТ» раскритиковал Евросоюз. В заявлении внешнеполитической службы ЕС говорилось, что «законодательство, имеющее важные последствия для евроинтеграции, было принято без должных консультаций с общественностью и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам». По оценке Брюсселя, этот закон подрывает основные права грузинского народа, чреват дальнейшей стигматизацией и дискриминацией части населения. В ЕС также отмечали, что в основе процесса вступления в Евросоюз, куда стремится Грузия, лежит обеспечение и соблюдение прав человека.

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