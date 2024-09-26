Изменения ядерной доктрины, предложенные президентом России Владимиром Путиным, нужно считать «определенным сигналом» для Запада, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Это сигнал, который предупреждает эти страны о последствиях в случае их участия в нападении на нашу страну различными средствами, причем не обязательно ядерными», — ответил Песков.

Песков выразил уверенность, что «всему миру хорошо известно» о российском ядерном потенциале и что «здравомыслящие западные политики» понимают серьезность заявлений Путина, особенно в условиях «беспрецедентной конфронтации, спровоцированной прямым вовлечением западных стран, в том числе и ядерных держав, в конфликт вокруг Украины».

Путин 25 сентября предложил обновить основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Он предложил, в частности, рассматривать как основание для нанесения ядерного удара «агрессию против России со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства», а также массированную воздушную атаку неядерными средствами, в том числе беспилотниками.