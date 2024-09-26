Власти Норвегии отказали в политическом убежище сбежавшему от мобилизации россиянину Павлу Суетину и обязали его в течение трех недель покинуть шенгенскую зону, пишет издание The Barents Observer.

Суетин жил в Североморске и работал в собственной кофейне. Он покинул страну 22 сентября 2022 года — на следующий день после того, как в России объявили мобилизацию. По словам Павла, уже 21 сентября его знакомым начали звонить и приглашать в военкомат. Вечером того же дня к нему самому пришли люди в военной и полицейской форме. Он не стал им открывать и уехал в Норвегию, где живет часть его семьи. «Я несколько дней провел у мамы, а потом пошел в полицию, где рассказал все как есть: что меня хотят забрать на войну, но я не хочу убивать и не хочу умирать», — рассказал Суетин изданию.

Россиянин запросил убежище в городе Вадсё. Через два года норвежское миграционное ведомство UDI сообщило, что Суетин не имеет права на убежище. В документе, который россиянин показал журналистам, говорится, что проситель может претендовать на убежище, если подвергается риску преследования или есть реальная угроза, что он подвергнется смертной казни, пыткам или другому бесчеловечному или унизительному обращению.

В UDI сочли, что Суетину ничего из этого не грозит — и это единственная причина, по которой ему не предоставляют убежище, отмечает The Barents Observer.

Ведомство, сославшись на заявление Владимира Путина, также заявило, что мобилизация в России сейчас не проводится. UDI отметило, что приказа о завершении мобилизации нет, но повестки больше не рассылают, а в войска набирают добровольцев за денежные выплаты. В документе говорится, что в России нет ни запрета на выезд для мужчин призывного возраста, ни случаев ареста людей, которые покинули страну во время мобилизации, а потом вернулись.

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Кроме того, UDI пришло к выводу, что у Суетина нет тесных связей с Норвегией. Россиянин с этим не согласен. В стране живут его мать и отчим, заменивший ему умершего много лет назад отца. Сам Суетин работает на рыбной фабрике, чтобы не жить на пособие.

По словам Павла, в России его все еще продолжают разыскивать — сотрудники военкомата приходили к людям, которые живут в его квартире, и спрашивали, где находится Суетин. С такими же вопросами звонили его брату.

«Я уверен, я знаю, что меня заберут на войну. Я призывного возраста, я не женат, у меня нет детей, я служил в армии (правда, моя срочная служба заключалась в том, чтобы убирать снег и красиво заправлять кровать). Сейчас даже повестку необязательно вручать, достаточно отправить на Госуслуги — и человек сразу же лишается возможности выехать из страны. Если я вернусь в Россию, я попаду либо в войска, либо в тюрьму. Оба варианта равносильны смерти», — сказал журналистам Суетин.

Россиянин не знает, что ему делать, если власти Норвегии заставят его уехать из страны.

The Barents Observer отмечает, что это первое известное решение подобного рода в Норвегии, которое может иметь последствия для других просителей, бежавших от мобилизации.