Обвиняемому в покушении на Захара Прилепина запросили пожизненный срок

Гособвинение попросило приговорить к пожизненному заключению Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя и политика Захара Прилепина. Об этом сообщает корреспондент «Медиазоны», присутствующий на прениях во 2-м Западном окружном военном суде.

Прокурор Надежда Тихонова назвала «колоссальной» общественную опасность преступления и заявила о «прочных антисоциальных установках и общественно опасных интересах» у обвиняемого.

Обвинение ходатайствует о том, чтобы первые десять лет срока Пермяков провел в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Также прокуратура требует взыскать с обвиняемого штраф в размере полтора миллиона рублей.

Захар Прилепин отказался участвовать в прениях по делу, попросив назначить Пермякову наказание «согласно законодательству». Обвиняемый выступать в прениях не стал.

Приговор Пермякову огласят 30 сентября.

6 мая 2023 года автомобиль Захара Прилепина взорвался в Борском районе Нижегородской области. Писатель получил тяжелые ранения, его водитель Александр Шубин, находившийся в момент взрыва на пассажирском месте, погиб. Следственный комитет возбудил дело о теракте. В тот же день в лесополосе недалеко от места покушения был задержан подозреваемый Александр Пермяков, имеющий паспорта России и Украины. Он признался в подготовке взрыва, заявив, что был завербован «спецслужбами Украины».

Читайте также

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное

Читайте также

Машину Захара Прилепина взорвали в Нижегородской области. Его эвакуировали в больницу на вертолете. Главное