В Новосибирске подожгли здание управления ФСБ

В Новосибирске подожгли здание местного управления ФСБ. Об этом сообщили главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и телеграм-канал Baza.

По версии ГУР, в окна здания бросили «легковоспламеняющиеся смеси», которые затем подожгли.

Baza пишет, что в здание ФСБ бросили бутылку с зажигательной смесью. Это произошло в ночь на 3 октября — неизвестный злоумышленник пришел к зданию на Коммунистической улице, разбил окно, перегнулся через него и бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью.

Огонь перекинулся и на самого поджигателя, но ему удалось его потушить. По информации Baza, кабинет выгорел полностью. Канал отмечает, что, по предварительным данным, мужчина «выполнял задание мошенников с территории Украины».

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