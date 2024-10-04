В Новосибирске подожгли здание управления ФСБ
Источник: Baza
В Новосибирске подожгли здание местного управления ФСБ. Об этом сообщили главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и телеграм-канал Baza.
По версии ГУР, в окна здания бросили «легковоспламеняющиеся смеси», которые затем подожгли.
Baza пишет, что в здание ФСБ бросили бутылку с зажигательной смесью. Это произошло в ночь на 3 октября — неизвестный злоумышленник пришел к зданию на Коммунистической улице, разбил окно, перегнулся через него и бросил в кабинет бутылку с зажигательной смесью.
Огонь перекинулся и на самого поджигателя, но ему удалось его потушить. По информации Baza, кабинет выгорел полностью. Канал отмечает, что, по предварительным данным, мужчина «выполнял задание мошенников с территории Украины».