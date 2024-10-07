новости
Война Девятьсот пятьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»
Прямой эфир
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 октября читайте здесь.
Главное за ночь и утро
- В Феодосии в Крыму загорелась нефтебаза, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко. На части улиц перекрыли движение. О пострадавших в результате пожара не сообщается. В Генштабе ВСУ заявили, что украинские силы нанесли удар по морскому нефтяному терминалу в Феодосии. Феодосийский терминал в Генштабе называют крупнейшим в Крыму по объемам перевалки нефтепродуктов, в том числе — для обеспечения потребностей российской армии.
- Минобороны России заявило о 21 сбитом над территорией России украинском беспилотнике. 12 дронов были сбиты над Крымом, шесть — над Курской областью и по одному — над Белгородской, Брянской и Воронежской областями. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших в регионе нет.
- В Киеве в нескольких районах упали обломки ракет, сообщил мэр города Виталий Кличко. В Соломенском районе обломки упали на открытое пространство, в Шевченковском — около пешеходного перехода, в Голосеевском — на тротуар, а один из обломков пробил крышу служебного микроавтобуса. Информация о пострадавших уточняется, добавил Кличко. По данным военной администрации, удар по Киеву был нанесен ракетами «Кинжал». В городе сработала ПВО, уничтожившая все воздушные цели.
Что еще:
- Нидерланды объявили о передаче Украине первой партии истребителей F-16. По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, остальные из 24 самолетов будут поставлены в течение следующих месяцев. Сколько истребителей входило в первую партию, он не уточнил.
Фото на обложке: Maciek Musialek / Anadolu / Getty Images