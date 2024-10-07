Война Девятьсот пятьдесят седьмой день. Хроника «Медузы»

Российские войска продолжают наступление в Донецкой области и подходят к южным окраинам Покровска и соседнего Мирнограда. «Медуза» публикует фотографии, сделанные в населенных пунктах Украины, к которым приближается линия фронта — и где все еще живут люди.

фотохроника войны

Российские войска наступают в Донецкой области. Как живут люди в городах, от которых до линии фронта — лишь несколько километров. Фотографии

фотохроника войны