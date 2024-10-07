ВГТРК заявила о «беспрецедентной хакерской атаке» на свои сервисы. Прервано онлайн-вещание телеканалов «Россия 1» и «Россия 24»

Российские СМИ пишут о хакерской атаке на Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК). Так, «Газета.ру» со ссылкой на источник пишет, что «не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии».

Собеседник издания подчеркнул, что речь идет о «беспрецедентной хакерской атаке». «Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени», — сказал он.

Журналист Александр Плющев в телеграм-канале цитирует свой источник, который сообщил: «Весь новостийный комплекс „России 1“ с 05:00 утра не работает. Полетел центральный контроллер и все сервера. Выпускные бригады выехали ».

«Фонтанка» в свою очередь пишет, что у пользователей в РФ не открываются онлайн-трансляции телеканалов «Россия 1» и «Россия 24», при этом цифровое телевещание работает без перебоев.

«Говорит НеМосква» сообщает, что технические неполадки возникли и на сайтах региональных телекомпаний, относящихся к ВГТРК. Так, на сайте «Вести Томск» и «Вести Татарстан» появляется сообщение об ошибке 503 — «Нет сервера, который мог бы обработать этот запрос», а на сайтах «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону) и ГТРК «Ока» (Рязань) — не показываются обновления новостной ленты за последние несколько дней.

«Агентство» обращает внимание на то, что утром 7 октября не выходили новостей на эфирном и кабельном телеканале «Россия 24». Обычный ход эфира «России 24» прервался в 05:13 мск, когда неожиданно на половине прервался сюжет о праздновании. В 06:00 эфир возобновился, но до 10:25 телеканал показывал только архивные видео. Первый выпуск новостей вышел только в 10:25 — хотя по программе такие выпуски должны были выходить каждый час.

ВГТРК подтвердила «беспрецедентную хакерскую атаку» на свои онлайн-сервисы. При этом в пресс-службе утверждают, что работе медиахолдинга «не нанесен существенный урон» и «все работает в штатном режиме». «Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», — сказали в ВГТРК.

Обновление: Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка Sudo rm-RF, пишет «РБК-Украина».