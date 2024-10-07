Мосгорсуд назначил почти семь лет колонии 72-летнему американцу Стивену Хаббарду. Его обвинили в участии в украинской теробороне

Московский городской суд приговорил к шести годам и десяти месяцам колонии общего режима 72-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, признав его виновным в участии в боевых действиях в рядах ВСУ в качестве наемника (часть 3 статьи 359 УК), сообщает «Медиазона».

В срок наказания будет зачтено время нахождения Хаббарда под стражей из расчета один день в СИЗО за полтора дня в колонии. По решению суда изъятые у американца 142 тысяч 300 украинских гривен будут обращены в доход РФ.

Уголовное дело Стивена Хаббарда рассмотрели за два заседания в Мосгорсуде в закрытом режиме. Прокуратура требовала назначить гражданину США семь лет колонии строгого режима. Как утверждалось, Хаббард признал свою вину.

По версии следствия, Хаббард с 2014 года проживал в Украине. В феврале 2022-го он вступил в ряды территориальной обороны города Изюм Харьковской области, получая жалование в размере не менее тысячи долларов. Через месяц он попал в российский плен.

Сестра Хаббарда Патриция Фокс в беседе с Reuters ранее рассказала, что ее брат работал преподавателем английского языка в разных странах, в том числе в Японии, на Кипре и в Украине. Она усомнилась, что Хаббард мог признать вину в суде. Фокс охарактеризовала своего брата как «невоенного» и «скорее пацифиста», который никогда не владел оружием и имел пророссийские взгляды.

Представители посольства США в Москве по итогам приговора Хаббарду заявили «Интерфаксу», что находятся в процессе получения консульского доступа к осужденному американцу.

Адвокат Хаббарда сообщил, что будет обжаловать приговор.

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