Украинку Ирину Навальную приговорили к восьми годам по делу о подготовке теракта в Мариуполе во время «референдума» о присоединении ДНР

Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил 26-летнюю уроженку Мариуполя Ирину Навальную к восьми годам колонии общего режима по обвинению в подготовке теракта во время «референдума» о присоединении самопровозглашенной ДНР к России в сентябре 2022 года, передает «Медиазона» со ссылкой на адвоката.

Ирину Навальную обвинили в том, что 27 сентября 2022 года она собиралась взорвать самодельную бомбу у здания администрации Приморского района Мариуполя, в котором находился участок. По версии следствия, Навальная по указанию представителя Службы безопасности Украины заранее забрала спрятанное в развалинах дома взрывное устройство и пульт, а в день «референдума» поехала на велосипеде к зданию и бросила пакет с бомбой через дорогу от него. Затем она должна была вернуться за пультом и привести бомбу в действие, но в этот момент ее задержали.

Ирине Навальной вменили статьи о подготовке теракта (часть 3 статьи 30 и пункт «а» части 2 статьи 205 УК), а также о незаконном хранении взрывных устройств (пункты «а» и «в» части 3 статьи 222.1 УК). Обвинение запрашивало ей 14 лет лишения свободы.

О задержании Навальной в тот же день сообщило агентство РИА Новости, которое утверждало, что она признала вину. В суде в ноябре 2023 года она заявила, что вину не признает.

Правозащитница Ольга Романова сообщала со ссылкой на освобожденных из плена украинок, что в донецком СИЗО Ирину Навальную били на допросах, содержали в переполненной холодной камере и не передавали часть передач. По словам одной из освободившихся заключенных, Навальную также заставляли записывать «какое-то видео». Сама Навальная на суде рассказывала, что ее били электрошокером, писало издание «Слово защите».

По словам матери Ирины Навальной, в Украине ее дочери присвоили статус военнопленной.