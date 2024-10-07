В Ставропольском крае арестовали Z-блогера Егора Гузенко по делу о применении насилия к полицейскому

Кировский районный суд Ставропольского края арестовал на два месяца автора провоенного телеграм-канала «Тринадцатый» (310 тысяч подписчиков) Егора Гузенко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

В сообщении суда не названо полное имя арестованного. РИА Новости уточняет, что речь идет о Гузенко.

Гузенко задержали в Новопавловске 5 октября. Его подозревают в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). В суде также сообщили, что Гузенко находился в розыске по статье о хулиганстве.

По информации телеграм-канала Baza, изначально Гузенко задержали по административной статье об употреблении наркотических веществ (статья 6.9 КоАП), но во время задержания блогер «оказал сопротивление». «Осторожно, новости» пишет, что полицейские задержали Гузенко во время концерта, посвященного Дню города.

5 октября телеграм-канал Mash сообщал, что блогер был на концерте в маске и, когда полицейские попросили ее снять, набросился на них с кулаками.

В 2021 году Гузенко отправили под домашний арест по делу о хулиганстве. Сам он говорил, что заступился за девушку в Петербурге. По версии следствия, блогер выстрелил из «предмета, используемого в качестве оружия», в мужчину. В марте 2022 года Гузенко нарушил меру пресечения, уехав на войну добровольцем, после этого он был объявлен в розыск.