В Ставропольском крае задержали Z-блогера Егора Гузенко

В городе Новопавловске Ставропольского края задержан автор провоенного телеграм-канала «Тринадцатый» (305 тысяч подписчиков) Егор Гузенко.

По словам самого блогера, полицейские при задержании его «лупили». «Я впервые приехал домой, и вот так меня встретил родной город», — рассказал Гузенко в видео, записанном из отдела МВД.

Провластные телеграм-каналы приводят разные версии задержания Z-блогера. Так, «База» пишет, что Гузенко задержали во время концерта в честь Дня города из-за отказа пройти медосвидетельствование, составив на него протокол об употреблении наркотиков (статья 6.9 КоАП). Mash сообщает, что блогер был на концерте в маске и, когда полицейские попросили ее снять, набросился на них с кулаками. По версии Shot, Гузенко задержали по делу о хулиганстве с применением оружия.

По данным СМИ, в 2021 году Гузенко отправили под домашний арест по делу о хулиганстве. Сам он говорил, что заступился за девушку в Петербурге. По версии следствия, блогер выстрелил из аэрозольного пистолета в мужчину. В марте 2022-го Гузенко нарушил меру пресечения, уехав на войну добровольцем, из-за чего был объявлен в розыск.

В начале сентября 2024 года Гузенко публиковал в своем телеграм-канале несколько видео, на которых раскритиковал российскую власть. «Предатели захватили страну», — заявлял он. Позже «команда» блогера удалила ролики, сославшись на эмоции Гузенко.