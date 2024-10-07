В Новосибирске участник войны в Украине избил до смерти женщину. Ранее он был осужден за убийство другой женщины

В Новосибирске бывший наемник ЧВК Вагнера избил 45-летнюю женщину, через неделю она умерла в больнице, пишет NGS.ru.

По данным издания, мужчину зовут Михаил, ему 41 год. Об избиении женщины рассказал ее сын Андрей. По его словам, Михаил отбывал срок за убийство другой женщины, в колонии он заключил контракт с ЧВК Вагнера. В разговоре с «Сиб.фм» он уточнил, что Михаил участвовал в войне в Украине и получил помилование.

«Ее интересовала эта тематика, она деньги отправляла, бойцов наших поддерживала. Вроде это ее одноклассник, точно уже не помню, что она о нем рассказывала. В компании она с ним познакомилась, они просто как друзья общались. Он позвал ее в гости на ту квартиру, там были какие-то знакомые», — рассказал сын женщины.

1 октября Андрею прислали видео, на котором Михаил избивает его мать и угрожает ей убийством. На кадрах лицо женщины в крови, вокруг также рассыпаны осколки стекла. Вместе с отцом Андрей выяснил адрес наемника, они нашли женщину около дома вагнеровца, она лежала на скамейке без сознания. Ее госпитализировали в состоянии комы.

В управлении Следственного комитета по Новосибирской области сообщили, что мужчину отправили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В ночь на 7 октября избитая женщина умерла, не приходя в сознание, сообщил ее сын.

Читайте также

Возвращение с фронта сотен тысяч людей грозит России всплеском преступности. Это может затормозить и рост экономики Главное из материала Bloomberg

Читайте также

Возвращение с фронта сотен тысяч людей грозит России всплеском преступности. Это может затормозить и рост экономики Главное из материала Bloomberg