Возвращение с фронта сотен тысяч людей грозит России всплеском преступности. Это может затормозить и рост экономики Главное из материала Bloomberg

Кирилл Зыков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

14 июня Владимир Путин заявил, что на войне в Украине со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ сейчас задействованы почти 700 тысяч солдат. Многие участвовавшие в боевых действиях россияне уже вернулись с фронта — отслужив по контракту с Минобороны или получив ранение. Все это грозит стране всплеском уровня преступности, пишет в аналитическом материале Bloomberg. «Медуза» пересказывает самые яркие моменты этого исследования с незначительными добавлениями.

По данным агентства, которые оно приводит со ссылкой на статистику Верховного суда РФ, в прошлом году число преступлений, совершенных военными и не связанных с боевыми действиями, выросло более чем на 20%. И хотя в общем объеме статистики такие преступления все еще занимают небольшую долю, среди них особенно заметен всплеск случаев, связанных с применением насилия, кражами и оборотом наркотиков. В совокупности же число таких преступлений в 2023-м выросло по сравнению с 2021-м вчетверо, до 4409.

Эти данные, отмечает Bloomberg, не включают в себя преступления, совершенные амнистированными за участие в войне бывшими заключенными, отслужившими в ЧВК Вагнера и других отрядах наемников под контролем Минобороны. В тюрьмах и на фронте к этим людям относились плохо, поэтому «опыт, с которым они возвращаются, — это травма, которая будет давать о себе знать десятилетиями», отметил в комментарии агентству социолог Искендер Ясавеев. Издание «Верстка» в апреле отмечало, что за первые два года войны в Украине от рук вернувшихся с фронта ветеранов погибли не менее 107 человек, еще около 100 получили ранения.

Вот лишь некоторые из преступлений бывших вагнеровцев, попадавшие в новостные ленты в последние месяцы:

В Кировской области суд приговорил к 22 годам колонии бывшего наемника ЧВК Вагнера Ивана Россомахина за убийство 85-летней пенсионерки Юлии Буйских.

В Оренбурге бывший вагнеровец Кирилл Смирнов получил 18 лет колонии за нападение на соседа и убийство матери друга.

В Ижевске еще один бывший наемник основанной Евгением Пригожиным ЧВК Артем Егоров после возвращения с фронта убил своего друга и ранил ножом его девушку и был приговорен к 15 годам колонии.

В Новосибирске бывший вагнеровец Сергей Шахматов получил 17 лет колонии за сексуализированное насилие в отношении двух школьниц.

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Уровень преступности часто растет в разных странах в послевоенный период — и России, развязавшей крупнейший в Европе конфликт со времен Второй мировой, едва ли удастся избежать этой участи.

Один из тревожных индикаторов — рост в стране числа убийств и случаев сексуализированного насилия, особенно в отношении детей. Расчет Bloomberg, основанные на статистике Верховного суда РФ, показали, что по сравнению с довоенным периодом (агентство не уточняет, какой именно отрезок времени и какая именно база данных были проанализированы) число преступлений в отношении несовершеннолетних подскочило на 62%.

Рост уровня преступности способен сказаться и на экономике России. По оценке экономиста Bloomberg Economics Александра Исакова, всплеск криминала может обойтись в значение от 0,2% ВВП страны, если война закончится в 2024, до 0,6% — если конфликт продолжится еще в течение пяти лет и в боевых действиях в совокупности поучаствуют до трех миллионов россиян. Эта сумма включит в себя не только прямой ущерб жизни и имуществу граждан, но и рост бюджетных расходов на социальное обеспечение и безопасность, особенно в сфере полицейского контроля, объяснил эксперт.

Bloomberg напоминает, что широкая кампания по мобилизации и набору на контрактную службу «добровольцев» привела к тому, что на короткое время уровень преступности в регионах, откуда на войну отправилось особенно много людей, напротив, упал — примерно втрое сильнее, чем в субъектах РФ, менее активно рекрутировавших участников конфликта. Всего в 2023 году российские суды рассмотрели на 62 тысячи дел меньше, чем в 2021-м, а число заключенных за тот же отрезок снизилось на 2%. Социолог Екатерина Ходжаева в комментарии агентству отметила, что такая динамика логична, поскольку война гарантировала рост благосостояния беднейших регионов и слоев населения — отсюда и сокращение числа краж и ограблений.

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