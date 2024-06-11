В Оренбурге бывшего наемника ЧВК Вагнера приговорили к 18 годам колонии за убийство матери друга и нападение на соседа

Промышленный районный суд Оренбурга приговорил к 18 годам колонии строгого режима бывшего наемника ЧВК Вагнера Кирилла Смирнова за нападение на соседа и убийство матери друга. Внимание на приговор обратила «Верстка».

Решение суд вынес в конце января. Смирнова тогда признали виновным по статьям об убийстве (часть 1 статьи 105 УК), покушении на убийство (часть 3 статьи 30 УК, пункт «a» части 2 статьи 105 УК) и краже (пункт «a» части 3 статьи 158 УК). В апреле приговор смягчили на два месяца, отмечает «Верстка».

Издание пишет, что Смирнов вернулся с войны в апреле 2023 года, а в начале мая он позвонил соседу, который занимался ремонтом сантехники, и попросил его зайти из-за протекающей трубы. Когда сосед пришел в квартиру, Смирнов напал на него. В приговоре говорится, что бывший наемник начал душить соседа, после чего попытался ударить его вилкой и не менее одного раза ударил ножом в область шеи.

После того, как сантехник упал, Смирнов зашел к пострадавшему домой и украл телефон его супруги. Позднее до дома добрался и сам сосед, откуда его и госпитализировали.

После кражи телефона Смирнов отправился домой к родителям своего друга детства Игоря, девушке которого он ранее «оказывал знаки внимания». Там он застал только мать друга Ирину, которую он избил и множество раз ранил ножом — женщина умерла на месте.

Позднее Смирнов вернулся домой, но когда к нему пришли полицейские, он выпрыгнул с четвертого этажа, получив переломы ног и поясницы. Назначая наказание, суд учел в качестве смягчающих обстоятельств участие Смирнова « » и наличие медали «За отвагу».

«Верстка» также обнаружила, что в 2015 году Дзержинский районный суд Оренбурга приговорил тезку Смирнова к 12 годам лишения свободы по делу об убийстве и умышленном уничтожении имущества: мужчина пришел домой к 29-летней девушке, избил ее, душил простыней и утопил в ванной. Свои действия фигурант дела объяснил тем, что во время ссоры девушка «оскорбила его достоинство и сексуальную ориентацию». После убийства Смирнов поджег мебель в ее квартире.

Согласно подсчетам «Верстки», за два года с начала войны в Украине более 107 человек погибли, еще не менее 100 пострадали из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся участники боевых действий.

Читайте также

После войны в Россию вернутся десятки тысяч людей с ПТСР — на порядок больше, чем из Чечни и Афганистана Государство уже готовится к этому, но не слишком эффективно. Мы рискуем столкнуться с разгулом преступности и домашнего насилия

Читайте также

После войны в Россию вернутся десятки тысяч людей с ПТСР — на порядок больше, чем из Чечни и Афганистана Государство уже готовится к этому, но не слишком эффективно. Мы рискуем столкнуться с разгулом преступности и домашнего насилия