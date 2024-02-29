В Новосибирске бывшего наемника ЧВК Вагнера приговорили к 17 годам колонии по делу о сексуализированном насилии в отношении двух школьниц

Новосибирский областной суд приговорил к 17 годам колонии строгого режима бывшего наемника ЧВК Вагнера Сергея Шахматова по делу о сексуализированном насилии в отношении двух школьниц. Об этом сообщила пресс-служба судов Новосибирской области.

Имя подсудимого в пресс-релизе не называется. Его сообщил местный телеграм-канал «Экстренный НСК». Утверждается, что бывший наемник признал вину, заявив, что был в невменяемом состоянии.

Об аресте бывшего наемника по делу насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» часть 5 статьи 132 УК), новосибирские издания сообщили в мае 2023 года. По их данным, он завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи, пригрозил им оружием и совершил над ними сексуализированное насилие. Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала, что Шахматов угрожал девочкам, что убьет их и их родителей.

После случившегося одна из девочек рассказала родителям, что ее подругу изнасиловали. Те обратились в полицию. Сообщалось, что подозреваемый был в военной форме с шевроном, на котором был изображен череп. Baza писала, что он служил в ЧВК Вагнера и приехал в Новосибирск после завершения контракта. Вскоре основатель частной военной компании Евгений Пригожин подтвердил, что арестованный воевал в рядах ЧВК Вагнера в Украине.

По данным «Экстренного НСК», ранее Шахматов был осужден за мошенничество и кражи и провел в местах лишения свободы 15 лет.

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