Пригожин подтвердил, что арестованный по обвинению в сексуализированном насилии над школьницами в Новосибирске воевал в рядах ЧВК Вагнера в Украине

Основатель Евгений Пригожин подтвердил, что арестованный по обвинению в сексуализированном насилии в отношении двух школьниц в Новосибирске служил в его частной военной компании и воевал в Украине. Об этом Пригожин заявил на прошедшей в городе пресс-конференции, сообщает местное издание НГС.

По словам Пригожина, человек, которого арестовали в Новосибирске, был завербован в ряды наемников из колонии. Он рассказал, что правила ЧВК, с которыми соглашаются бывшие заключенные по завершении контракта, запрещают в том числе дезертирство, изнасилование и мародерство.

«Я им [заключенным] обещал, что если вы набедокурите и сделаете что-то, что запрещено правилами ЧВК „Вагнера“, — они подписывают все, когда уходят. <…> Я вас заберу к себе, и вы будете отвечать по всей справедливости военного времени. <…> К сожалению, этого парня мы к себе, чтобы он погиб героем, опять забрать не можем. Набор закончился. То, что он сделал, — это, безусловно, очень плохо. <…> Это не тот самый классический наемник — то, что было раньше, принято говорить о ЧВК Вагнер, обладающей высоким моральным статусом. Я взял из того, что было (в колонии — прим. „Медузы“)», — заявил Пригожин.

Издание НГС сообщило об аресте бывшего наемника, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера (пункт «б» часть 5 статьи 132 УК РФ), 23 мая. По данным журналистов, 20 мая подозреваемый завел школьниц 10 и 12 лет за гаражи, пригрозил им оружием, и «совершил развратные действия».

После случившегося одна из девочек рассказала родителям, что ее подругу «изнасиловали». Те обратились в полицию. Сообщалось, что подозреваемый был в военной форме с шевроном, на котором был изображен череп. Baza писала, что подозреваемый — 42-летний Сергей Ш. служил в ЧВК Вагнера и приехал в Новосибирск после завершения контракта.

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине, в том числе в рядах ЧВК Вагнера﻿, известно с лета 2022 года. В феврале 2023 года Евгений Пригожин объявил, что его частная военная компания перестала вербовать заключенных, но, как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

На фоне российского вторжения в Украину в РФ хотят узаконить вербовку людей с судимостью. 31 мая стало известно, что в Госдуму внесли соответствующий законопроект.