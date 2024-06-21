Устиновский районный суд Ижевска приговорил к 15 годам колонии строго режима бывшего наемника ЧВК Вагнера Артема Егорова за убийство друга и покушение на убийство девушки. Внимание на приговор обратила «Верстка».

Как пишет издание, Егоров попал в ЧВК Вагнера осенью 2022 из колонии, где отбывал срок за убийство своего знакомого — в 2020 году суд приговорил его к восьми годам заключения. Согласно приговору, тогда Егоров поссорился со знакомым из-за девушки и убил его с помощью графина и ножа.

На фронте бывший наемник провел около полугода. Получив помилование, он вернулся домой с ранением ноги весной 2023. Вскоре Егоров познакомился и начал встречаться с местной жительницей.

Как пишет «Верстка», в один из дней они вместе с другом детства Егорова сняли квартиру, чтобы отметить там день рождения последнего. Во время мероприятия бывший наемник решил, что его девушка изменяет ему с другом, после чего он напал на нее. Согласно приговору, Егоров несколько раз ударил ее кулаком по лицу и попытался утопить девушку в ванной.

На крики прибежал друг Егорова, после чего бывший наемник напал и на него, нанеся несколько ударов ножом. Мужчина умер на месте. Когда девушка Егорова начала кричать, он не менее пяти раз ударил ее ножом. Забрав телефоны, бывший наемник ушел из квартиры. Скорую вызвали соседи, которые услышали крики пострадавшей.

В суде обвиняемый признал вину. Суд учел его участие в войне, а также наличие медали «За отвагу» и благодарственного письма «главы ЛНР» в качестве смягчающих обстоятельств.

Согласно подсчетам «Верстки», за два года с начала войны в Украине более 107 человек погибли, еще не менее 100 пострадали из-за преступлений, которые совершили вернувшиеся участники боевых действий.

20 июня правоохранители в Кемеровской области задержали ранее судимого участника войны в Украине Андрея Быкова по подозрению в убийстве 12-летней девочки. После этого депутат Госдумы Нина Останина призвала правоохранительные органы принять меры для защиты россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны и совершают новые преступления.

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